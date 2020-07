¡Tensión en Televisa! Jorge Clarividente ratifica su demanda contra Sherlyn

View this post on Instagram

A sou00f1ar bonito y conectarnos con el amor, esta es una gran oportunidad para pasar tiempo con nosotros mismos y decidir que tipo de persona queremos ser, si de los que vibran en miedo y se la pasan compartiendo puras cosas malas, o de los que ven esta crisis como una oportunidad para sacar nuestra parte mu00e1s luminosa! Tu que eliges?.