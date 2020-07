Tras 12 años de noviazgo, Tatiana confiesa terminó con Alejandro Cervantes

Ciudad de México.- La cantante, Tatiana, mediante una entrevista para TV Notas, reveló que ya terminó su relación con Alejandro Cervantes, luego de 12 años de noviazgo.

Ya no íbamos por el mismo rumbo, mientras duró estuvo bonito, fue un gran compañero de vida y de viajes, pero cuando ya no te llevas bien... ¡es mejor separarse!", dijo.

Cabe mencionar que 'La Reina de los Niños' ha estado muy activa en redes sociales, pues desde el inicio del confinamiento ha compartido avances de su nuevo material, sin embargo lo que llamó la atención fue la ausencia de su ahora expareja.

Aunque no lo creas, he estado más activa que nunca, porque una sigue pagando las cuentas. Aunque de repente ya no tienes ingresos, he podido hacer shows en línea, que no es lo mismo, pero hay que trabajar", aseveró.