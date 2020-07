Tras padecer cáncer, actriz de Televisa habla sobre cómo superar las adversidades de la vida

Ciudad de México.- En el programa Neta Divinas como cada emisión tuvieron una nueva invitada, una famosa actriz que compartió grandes consejos de vida.

Se trató de Rebecca Jones, quien abrió su corazón y compartió con Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval que la vida la preparó para situaciones difíciles como lo que estamos enfrentando ahora.

Cualquier cosa difícil que se nos presente, debemos tener una buena actitud, no sirve de nada tener una medio o mala actitud. Tienes que creer que es lo que te ha tocado vivir y es por algo", dijo Rebecca.

Jones recordó que padeció cáncer de ovario pero que se enojó mucho con la vida y con la circunstancia: "Me costó trabajo entenderlo, no fue nada fácil, pero Dios me mandó gente que me hizo ver que no hay de otra que esa. Más te vale que aprendas a vivir con la volutad de Dios".

La actriz habló sobre las adversidades se debe ser agradecido porque es lo que te saca del lodo pero agradecer que ahí estás pero no pensar solo en lo malo, aceptar que es lo que te tocaba.

Fuente: Unicable