Verónica Montes rompe el silencio al revelar una complicación que vivió por una cirugía estética

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales oficiales, la famosa actriz peruana, Verónica Montes de 30 años, decidió romper el silencio y hablar del porque se retiró los implantes.

Fue en un video para Instagram que la modelo decidió contar la verdad dejando claro que su cuerpo tuvo una reacción alérgica y tuvo que pasar por dos intervenciones medicas fallidas por un extraño dolor.

Es aquí donde Verónica señala que se tuvo que dar cuenta que su cuerpo decía que ya no quería nada extraño en el y por ello, decidió escucharlo para solucionar su tema de salud.

Nos hacen creer que necesitamos tener grandes atributos para vernos y sentirnos mejor, pero no es verdad, no necesitamos nada de eso”, señaló la actriz.

Con esta ya van dos veces que la peruana pasa por una situación donde los estereotipos atentan contra su salud mental, pero dejó claro que solamente queda amarse y respetarse con el físico que se tiene, finalizando con lo siguiente.

No fue una decisión fácil, pero no me arrepiento de haberla tomado. Seamos libre y evolucionemos”.