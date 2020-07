Así logró Grettell Valdez convivir con su ex tras sentir "ira" por el conductor de 'VLA'

Ciudad de México.- Grettell Valdez compartió que la felicidad y bienestar de su hijo, así como la iniciativa de Santino para promover la unión entre familias, fueron los principales motivos por los que pudo lograr una cordial y sana convivencia con su expareja Patricio Borghetti y con la actual pareja del conductor, Odalys Ramírez.

Contrario a lo que se podría pensar gracias a las ocasiones en las que Grettell ha mostrado en redes sociales su excelente relación con su ex, la actriz de Televisa abrió su corazón y dejó en claro que su divorcio de Borghetti no fue fácil, pero que tuvo que salir adelante de todo lo sufrido por el bienestar de su hijo y consciente de que su padre siempre estaría presente en su vida.

Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen 'yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex'. Yo creo que sí se puede, cuando yo me separé claro que (me dolió), sin duda, claro que es fuerte, claro que lo sufrí, yo tenía a un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir", recordó Valdez en entrevista para Univision.