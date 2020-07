¿Cambiará de carrera? Jessica Cediel sorprende con su voz a los fans al cantar

Estados Unidos.- La famosa periodista y modelo, Jessica Cediel, ha cautivado a millones de internautas por su belleza, sin embargo, habría buscado demostrar que cuenta con algún talento oculto.

A través de sus historias de Instagram, Jessica sorprendió a todos sus seguidores al grabarse mientras cantaba, esto asustó algunos fans pues dio a pensar que estaría considerando el cambiarse de carrera e incursionar en la música.

No obstante, la hermosa joven después de tanto cantar, explicó que simplemente tenía ganas de hacerlo y compartirlo con todos, aseguró que no es la mejor haciéndolo, pues señaló tener varios fallos al hacerlo.

Para todos los que estaban preocupados por mi voz, no se preocupen, yo se que no soy… que no canto, yo se que soy una cantante frustrada, pero eso no me quita el derecho de cantar", dijo Cediel.