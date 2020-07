César Bono aclara si teme por su salud tras dejar sus terapias por el Covid-19

Ciudad de México.- En una entrevista con De Primera Mano, el actor y comediante, César Bono, aseguró que el Covid-19 no le preocupa más que los problemas de salud que ha padecido a lo largo de los últimos años.

Durante esta plática, el intérprete de Televisa dio una nuestra de su irreverencia y detalló que esta situación no lo mantiene en alerta, pues señaló que es consciente de que en algún momento partirá de este mundo.

Acá entre nos, me vale madr… en el sentido de que soy muy creyente. Yo estoy seguro que me va a llevar la chin… el día que me tenga que llevar, me ponga vacunas o no", mencionó el histrión.