Conductora de 'Hoy' habla del amorío entre Paul y Andrea Escalona; temía que Magda la corriera

Ciudad de México.- Durante el programa de Miembros al aire, los conductores tuvieron como invitada a una de las periodistas más polémicas del espectáculo.

La invitada de la noche fue Martha Figueroa quien no dudó en hablar sobre la relación de los conductores. Primero, 'El Negro' Araiza comenzó diciendo que hablaría de algo que quizás afectaría a los involucrados.

Cuando tocaron el tema sobre la relación entre Andrea Escalona y Paul Stanley, Figueroa dijo que ella no dijo más cuando se dio cuenta que empezó el revuelo:

Me vieron feo dos días. Yo cuando vi que empezó el revuelo le escribí a Paul para que escuchara el video de lo que yo dije para que no te anden con historias".

Mauricio Mancera le preguntó qué le había dicho "la suegra" (Magda Rodríguez) a lo que sin duda alguna contestó: "La suegra me hizo la ley del hielo dos días y luego me lo soltó porque se me hacía que el gaffete ya no pasaba".

Fuente: Unicable