El mensaje de Bárbara Mori tras polémica con Sergio Mayer por confesión sobre su matrimonio

Ciudad de México.- Bábara Mori reflexionó sobre las "limitaciones" de la mente humana y el propósito de las personas en el mundo luego de que se desencadenó la polémica por las confesiones que hizo acerca de su matrimonio con Sergio Mayer.

Como es conocido, la actriz habló con apertura sobre lo "infeliz" que se sentía cuando tomó la decisión de separarse del intérprete, además de asegurar que cuando estuvo con él vivía "bajo sus órdenes".

Después de las reveladoras declaraciones de Mori, el ahora diputado reaccionó de forma enérgica a los comentarios de su exesposa durante una entrevista a Venga la Alegría la mañana de este viernes, donde sugirió que la madre de su hijo podría estar ventilando aspectos de su vida privada como una estrategia de mercadotecnia.

Ahora la protagonista de Rubí empleó su cuenta de Instagram para compartir una profunda reflexión, lo cual a menudo realiza en sus redes sociales.

Al pie de una fotografía en la que solo son visibles sus pies y un gato, la artista escribió:

Hay cosas que nosotros los humanos no alcanzamos a entender, nuestra mente es muy limitada y no comprende que somos un todo y que las cosas en el universo operan para la creación de ese todo, no necesariamente para el bien de cada uno de nosotros pues la vida no se trata de mí ni de ti, se trata de todos".