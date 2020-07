Esta conductora de Televisa traicionó a su mejor amiga y tuvo romance con su ex: "Me dejó de hablar"

Ciudad de México.- En el programa de Netas Divinas hablaron de diversos temas y compartieron vivencias personales que marcaron sus vidas.

Paola Roja, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún tocaron el tema de las amistades que han tenido en su vida y cómo es que algunas han sido de mucha ayuda mientras que otras no fueron lo que esperaban.

Consuelo preguntó sobre si alguna vez han traicionado a una amiga pero Natalia dijo que existen códigos como con los novios, si anduvo con una amiga “ya no es hombre para ella”, pero Daniela confesó que ella sí se peleó con su mejor amiga por un hombre.

Yo sí me pelee con mi mejor amiga desde los 12, Estrella, por un hombre. Me da mucho coraje y hay tantos. Ella salió con un chico dos veces, no se entendieron y no se gustaron nada.