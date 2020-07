Fran Meric se burla de Raúl Sandoval en divertido TikTok: "Qué bonito animal"

View this post on Instagram

HOY... Libu00e9rate de la necesidad de agradar a los demu00e1s Libu00e9rate de la necesidad de pertenecer Libu00e9rate de la necesidad de hacer para tener y para ser Libu00e9rate de la necesidad de generar expectativas Libu00e9rate de la necesidad de culpar a tus padres, pareja, trabajo, de tus quejas y sufrimiento . Solo libu00e9rate de tus FALSAS necesidades y estaru00e1s mu00e1s pleno mu00e1s en paz. . ud83dudcf8 @the__ragnarok_ Stylist: ud83dudc57 @luremoficial . #liberate #espiritualidad #necesidades #conexion #amor #hoy