Harta de polémica, Marlene Favela huye de la prensa y se niega a hablar de su ex

Ciudad de México.- Marlene Favela tuvo su primer encuentro con la prensa luego de anunciar la separación de su aún esposo George Seely, quien también es padre de su hija Bella.

A pesar de que Favela pudo huir de los reporteros, la actriz prefirió acercarse a ellos para charlar por escasos segundos y asegurar que en estos momentos está “trabajando muchísimo…”.

Al ser cuestionada sobre cómo ha enfrentado la pandemia del Covid-19 junto a su bebé, la artista explicó:

Prácticamente no he salido, he salido solo dos o tres veces nada más y con todas las precauciones…”.