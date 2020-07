Hija de Marisela niega enemistad contra Chiquis Rivera y habla del divorcio de su madre

Miami, Florida.- Hace algún tiempo atrás, se especuló que podría haber existido una enemistad entre las cantantes, Chiquis Rivera y la hija de Marisela, Marilyn Odessa, sin embargo, esto acabó por ser desmentido recientemente en una entrevista con Suelta la Sopa.

Durante la charla virtual con el programa de espectáculos, Marilyn comentó que buscó contactar a la hija de Jenni Rivera tras enterarse sobre el estado de salud de ella y su esposo, Lorenzo Méndez.

Entre otras cosas, habló acerca del supuesto divorcio en el que se encontraría su mamá, Marisela, señalando que ni ella estaba enterada de tal cosa, pero aseguró que así es como viven su madre y padrastro.

Yo quiero saber también, le he dicho muchas veces a mi mamá, 'mamá, no pongas eso tu eres la persona pública, no él, entonces la que se ve mal eres tú, la que se ve como loca eres tú, no él', pero pues yo entiendo, ellos son medio bipolares, pero así se aman, llevan como 17 años así", confesó.