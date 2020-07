José Ron, a lo descarado, presume a la mujer de Televisa con la que habría engañado a Jessica Díaz

View this post on Instagram

ud83eudd1cud83cudffbud83dudca5ud83eudd1bud83cudffb Esto no se acaba hasta que se acaba!!! VENGA PINSHIIII!!! Y pues no me voy a cansar de agradecerte tu disposiciu00f3n y complicidad!!! Nos divertimos, lloramos, nos abrazamos, confiamos en el otro como equipo y ya veru00e1n cu00f3mo nos fue!!! ud83eudd17u2728(Les pongo otras fotos muy bonitas que para mi resumen todo el proceso que vivimos en @tedoylavida siempre haciendo equipo) Y a ti @joseron3 GRACIAS en mayu00fasculas y subrayado ud83dude4fud83cudffbu2728