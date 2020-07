Laura Zapata aclara si Thalía y Tommy Mottola fueron contagiados de Covid-19

Ciudad de México.- La actriz, Laura Zapata, por medio de una entrevista para el programa Ventaneando, aclaró si su hermana Thalía y Tommy Mottola fueron contagiados de coronavirus.

Fíjate que no, y no he atrevido a preguntar, son cosas como bastantes particulares y no le he preguntado", dijo.