Lucero recuerda el día que tuvo un emotivo encuentro con el Papa Juan Pablo II

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó la vez que tuvo un encuentro con el Papa Juan Pablo II, tras una de sus visitas a México.

Y es que la intérprete ha aprovechado la mencionada plataforma para recordar algunas de sus experiencias a lo largo de sus 40 años de trayectoria, por lo que esta ocasión habló de su vida religiosa.

Es evidente que el Auditorio Nacional es un recinto muy especial, es un lugar muy cómodo, con un sonido espectacular y se puede hacer un montaje lindo, nos ilusiona mucho a los artistas. Pero también he tenido la suerte de estar en el Festival de Viña del Mar que el público es quien decide si el cantante tiene éxito o no. A mí siempre me fue increíble, en 1992 incluso me nombraron la Reina del Festival", dijo.