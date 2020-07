"Mi corazón está roto de dolor": Sheyla pierde a ser querido del que no pudo despedirse

View this post on Instagram

Un pedazo de mi corazou0301n se fue al cielo... tuu0301 te lo llevaste contigo mamau0301 Rosanna!! gracias por apoyarme tanto, por quererme, tanto, por ensenu0303arme el valor de ser yo misma, por demostrarme que eres y serau0301s siempre mi familia. Mi corazou0301n Estau0301 roto ud83dudc94de dolor no pude despedirme de ti; te amo Mamau0301 Rosanna Aiello C. mi mamau0301 Italiana. u271dufe0f #Napolitana quien fuera mi suegra, y despueu0301s siempre mi madre. Un pezzo del mio cuore eu0300 andato in paradiso ... lu0026#39;hai portato con te mamma Rosanna !! Grazie per avermi supportato cosiu0300 tanto, per avermi amato cosiu0300 tanto, per avermi insegnato il valore di essere me stesso, per avermi mostrato che tu sei e sarai sempre la mia famiglia. Il mio cuore eu0300 spezzato dal dolore, non potrei dirti addio; Ti amo mamma Rosanna Aiello C. mia mamma italiana. u271dufe0f Riposa in pace ud83dude4fud83cudffbud83dude1eu271dufe0f Napolitana miu0301a chi era mia suocera e poi sempre mia madre @samkellyaiello #Rosannita y #DonSamuelKelly los acompau00f1o en su dolor ud83eudd7a