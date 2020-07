Pascacio López, ex de Ivonne Montero, relata que ha sido víctima discriminación en el cine

Ciudad de México.- El actor, Pascacio López, mediante una entrevista para TV Notas, reveló que ha sufrido de discriminación tanto en México, como en el extranjero debido a su físico.

Cabe mencionar que López tiene más de 10 años de carrera, en la cual ha logrado grandes cosas como trabajar al lado de Adriana Barraza, Daniel Giménez Cacho y Luis Ernesto Franco.

En su mensaje, asegura que incluso sus amigos se burlaban de él, al no tener el perfil para ser un galán de telenovelas, sin embargo él nunca se rindió y buscó luchar por sus sueños.

No, nunca he tenido ningún tipo de complejo, a mi me decían que cómo iba a ser actor si estoy flaco, prieto, feíto y los que salen en la tele están bien galanes, y a mi tan no me importó que seguí adelante. Espero que en un futuro el racismo deje de ser un tema", dijo.