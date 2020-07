Productora de 'Hoy' se vuelve la burla de Instagram por fallido TikTok: "Qué ridiculez"

View this post on Instagram

Jajajajajaja que bien la pasu00e9!!! Un videito de cuando @marisolglzc y yo tomamos clases con @ralfmp en @programahoy para ser unas excelentes #TikTokers... u00bfQuu00e9 tal lo hicimos? ud83eudd23ud83dude48ud83eudd37ud83cudffbu200du2642ufe0fu2764ufe0fu2728 . . . . . . . #EhEhEh #TikTok #Challenge #music #musica #fun #love #video #Mexico #TikToker