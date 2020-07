Roberto Palazuelos reacciona al manejo que le dan a su personaje en la serie de Luis Miguel

Ciudad de México.- El actor, Roberto Palazuelos, mediante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, reaccionó al manejo que se le da a su personaje en la serie de Luis Miguel.

En su relato, el histrión señala que no está molesto por la forma en la que fue expuesto en la trama, al descartar haberse peleado con su amigo el cantante.

Podría interesarte: Cambios en Televisa: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y dejaría a querido conductor sin trabajo

Yo no estoy molesto de nada, en el momento de que fue la serie estaba yo trabajando en España, entonces me empezaron a bombardear en mi Instagram, entonces cuando vi los capítulos obviamente no me gustó que pintaran como un gorrón o como un chismoso", dijo.