¿Se va a Televisa? Conductora se despide de TV Azteca y da fuerte noticia tras salida de Zarza

Ciudad de México.- No solo Jorge Zarza dejó este viernes 17 de julio Hechos AM, si no también sus compañeros Judith Gradilla, Luis Enrique Alfonso, Claudia Mollinedo y Cecilia Galindo. Uno de ellos ya se despidió de la empresa en Instagram.

Este equipo al que el público estaba acostumbrado a ver todas las mañanas en TV Azteca sale del programa para darle lugar a los nuevos conductores Roberto Ruiz, Lucy Bravo y Leo Arriaga.

Aunque tanto Judith como Claudia y Luis Enrique trabajan en otros espacios informativos del Ajusco además de Hechos AM como el canal ADN 40 y Los Protagonistas, entre otros, Cecilia solo llevaba un año en la empresa, por lo que se desconocía cuál sería su siguiente paso. Un usuario de Twitter, quien es parte del equipo de TV Azteca, dio algunas pistas sobre qué les depara.

Y qué va a pasar con Ceci, Judith, LEA y Jorge Zarza? — Nestor Estrada. (@NesEstrada9) July 16, 2020

Cecilia, por su parte, confirmó que sí sale de la empresa además del noticiero. La conductora de Azteca Noticias encargada de la sección de Cultura y Espectáculos, se despidió con un mensaje en su cuenta de Instagram:

Gané experiencia, mucho aprendizaje y grandes compañeros y amigos. Eso sin mencionar la gran dicha y fortuna de hacer algo que te gusta", escribió.

Gracias TV Azteca por ser mi hogar durante este tiempo y Hechos AM por ser mi patio de juegos, las grandes ligas. Solo tengo gratitud en mi corazón. Vendrán grandes cosas, porque no se confundan, todavía tengo muchas historias que contarles".

Con este emotivo mensaje la conductora se despidió de TV Azteca y del espacio informativo para, en sus palabras, emprender otros proyectos, aunque de momento se desconoce dónde será su nuevo trabajo o si se podría unir a la competencia en otra empresa como Televisa, Multimedios, El Heraldo TV o Imagen TV.

