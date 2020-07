Sergio Mayer explota en 'VLA' y tunde a Bárbara Mori por afirmar que vivió un infierno con él

Ciudad de México.- Luego de que Bárbara Mori confesara que la pasó muy mal durante su relación con Sergio Mayer, padre de su único hijo, ahora es el actor y político quien le responde.

Durante una charla con Marimar Vega, Mori confesó:

Yo viví 5 años una vida que… o sea, vivía bajo sus órdenes, cuando tomé la decisión de separarme, yo era super infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví”.

Ante estas fuertes declaraciones, Mayer dijo:

Lo que me parece simpático es que ella toda su vida ha sido muy hermética con su vida privada, y que ahora esté soltando cápsulas del contenido de su vida cuando sabemos que está escribiendo una serie o una película… de su vida…”.

Acto seguido, el exintegrante de Garibaldi subrayó el interés de su ex por comenzar a publicar su vida personal en este momento.

Me parece un tema de mercadotecnia importante, interesante, y le deseo lo mejor y estoy seguro que le va a ir muy bien”.

Dejando entrever que puede ser una estrategia para crear morbo de los momentos malos en su vida, Sergio agregó:

O sí lo vivió así lo lamento mucho, lo que sí te puedo decir es que yo me siento contento, feliz y orgulloso de lo que hice con ella y lo que hice por ella”.

De la misma manera, Mayer aseguró que no pondrá ningún impedimento para que la madre de su primogénito utilice su nombre en su proyecto.

No habrá ningún problema, además no creo que lo utilice, por lo que estoy escuchado que dices, esa parte de su vida no fue tan importante, ni fue interesante para ella…”.