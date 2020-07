Tras contraer el Covid-19, hermano de Itatí Cantoral revela cuál es su estado de salud

Ciudad de México.- El músico José Cantoral, quien es hermano Itatí Cantoral, informó cuál es su estado de salud luego de que a finales de junio reveló que dio positivo Covid-19.

El artista compartió en Instagram una imagen en la que agradece las muestras de apoyo de sus seguidores, además de asegurar ya superó la peor parte de haber padecido la infección.

Quiero agradecer de todo corazón las grandes muestras de cariño que durante mi convalecencia me han hecho sentir. Afortunadamente ya pasó lo peor, ahora hay que pedir por los enfermos y sus familias, también una oración por los que ya no están y extrañaremos", se puede leer en la instantánea, donde Cantoral también pidió a los fans que no "bajen la guardia" ante la contingencia.

Asimismo, el músico anunció que pronto realizará una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, donde probablemente hablará con más detalles de la situación por la que atravesó.

Mil gracias a todos los que estuvieron al pendiente, los quiero mucho, y pronto tendremos un Facebook live, para saludarnos. #QuedateEnCasa #LafuerzadelaOración #LosLlevoEnElCorazón", escribió José Cantoral.

El hermano de Itatí Cantoral no reveló si ya se sometió a más pruebas para conocer si ya no presenta el padecimiento, sin embargo, sus fieles seguidores no tardaron en expresarle la alegría que les causó que ya se encuentre bien.

Fue el pasado 23 de junio cuando José Cantoral reveló que había dado positivo a Covid-19, momento en el que explicó que ya "iba de salida" del problema y que estaba presentando síntomas leves.

No relajen sus precauciones. Cuídense mucho y ninguna decisión está de más para cuidar a la familia. Si tienes que salir a trabajar, protégete de la mejor manera. Un gran abrazo para todos", escribió entonces.

Fuente: Instagram @josecantoraloficial