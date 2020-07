Zac Efron y el fugaz romance que llegó a tener junto a Nicki Minaj

Estados Unidos.- Después de que el actor, Zac Efron terminara el romance juvenil con Vanessa Hudgens en 2010, llegaron a aparecer miles de rumores de que estaría con compartiendo su amor con alguna otra celebridad, sin embargo, esto nunca se probó.

Pero, recientemente, una revista estadounidense reveló que el artista habría tenido un fugaz encuentro amoroso con la rapera, Nicki Minaj, la fuente aseguró ser una persona cercana a la cantante y contó que las celebridades llegaron a pasar una noche juntos, luego de haberse encontrado en una fiesta.

Zac y Nicki compartieron una noche de pasión. Nicki llevó a Zac a su casa en West Hollywood", contó la fuente.

A pesar de que los famosos tuvieron algo de química, las cosas no pasaron de ahí, debido a que Zac no se consideraba listo para una relación seria en aquel momento y no quería comprometerse.

Ella dijo que él era el mejor amante que había tenid", aseguró.

Ahora, se cree que la rapera podría seguir interesada en el actor, pues, según afirmaciones de la fuente, ella sigue pensando en el cariño que este le dio en aquella ocasión.

Ella piensa que Zac es tan sexy, le hubiera encantado llevar las cosas más lejos, pero sabía que él no estaba en un buen momento", insistió.

Cabe destacar, que, en 2013, Efron pasó por un muy mal momento de crisis, donde el confesó que llegó a consumir drogas y alcohol en exceso, pues le resultaba complicado sobrellevar la vida pública.

Con información de: TV Notas