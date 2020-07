Chapoy vetaría de 'MasterChef' a hijo de conductora de 'Hoy' por traicionarla e irse a Televisa 

Ciudad de México.- Luego de haber trabajado juntas en Ventaneando, la conductora del programa Hoy y Con Permiso Martha Figueroa sostendría aún una rivalidad con Pati Chapoy tras dejar TV Azteca para irse a Televisa.

Según el portal Chacaleo, la jefa de espectáculos del Ajusco vetaría al hijo de la conductora, Alex Figueroa, para que no entre a la nueva temporada de la competencia culinaria MasterChef México.

Conoce a Alex Figueroa, hijo de Martha Figueroa, primer participante confirmado de #MasterChefMX en donde se rumora habrá más concursantes relacionados con otros famosos ya que no tuvieron presupuesto para hacer un VIP. #masterchef @MasterChefMx #AbriendoLaConversacion pic.twitter.com/5aKb6egOL5 — ComentaristaSuperviviente uD83CuDF34 (@EricTamezNews) June 25, 2020

Alex, de 25 años, audicionó en junio pasado para el programa y según se ha rumorado, le había ido muy bien, sin embargo, su presencia no ha sido confirmada aún pues los castings continúan. De acuerdo al portal, esto sería en supuesta venganza contra su excolega por traicionarla al irse a la competencia Televisa.

La considera una de las máximas traidoras de la televisora. En los pasillos de TV Azteca ya se habla de que Chapoy está moviendo cielo y tierra para bloquear a Alex con el fin de que no pase los filtros de 'MasterChef México'", relató.

De acuerdo al portal, la conductora tendría un 'as bajo la manga' pues sabría que por la rivalidad con Pati no la tendría fácil su hijo. Este sería Alberto Ciurana, quien es el director de contenidos en TV Azteca y quien, se rumora, no se lleva bien con Chapoy.

Algunos aseguran que Marthita ya pactó con Ciurana y será un pleito entre tres para ver quién tiene más poder en TV Azteca".

Según argumentó Martha hace un par de años, ella fue despedida de Ventaneando y nunca decidió traicionarlos como Pati ha divulgado, además de comentar que nunca piensa reconciliarse con ella por lo que pasó.

La presentadora también comentó en Intrusos (el cual salió del aire en 2019) que tras la salida de un conductor o conductora, siempre irían tras este con críticas hasta que "caía la siguiente muerta en 'Ventaneando' y ya se olvidan de ti". Martha cuando estaba en 'Ventaneando'

Incluso, reveló que aunque puede trabajar donde sea porque ya no existen contratos de exclusividad, jamás regresaría a ese programa "ni por el sueldo de Pati Chapoy".

Cabe declarar que todo esto permanece en calidad de especulaciones y ninguno de los involucrados ha declarado al respecto.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo