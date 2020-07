Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este sábado 18 de julio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este sábado 18 de julio de 2020.

Aries

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. Le vendrá bien visitar algún museo, se distraerá.

Tauro

Jornada sentimentalmente inestable. Sea precavido y asegure sus propiedades. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

Géminis

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. No gaste grandes sumas de dinero en banalidades. Cambios en lo relacionado con su trabajo. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

Cáncer

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Controle los gastos domésticos. La actitud de un compañero de trabajo no es algo personal. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

Leo

Vivirá un extraño encuentro con alguien que le gusta mucho. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Escuche a las personas de su entorno laboral. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.

Virgo

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Su profesión es estresante, intente relajarse después. Disfrutará de un buen tono vital.

Libra

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Revise su economía, controle un poco los gastos. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.

Escorpio

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.

Sagitario

Cada vez está más enamorado de su pareja. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Capricornio

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Acuario

La comunicación es fundamental en las relaciones. Va a ganar bastante más dinero. No desaproveche las nuevas propuestas laborales. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Piscis

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Esa energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.