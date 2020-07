¡Igual de bellas! Ellas son las hermanas de Aislinn Derbez que pocos conocen

View this post on Instagram

Uno de los objetivos mau0301s importantes de la vida, desde mi punto de vista, es crecer y liberarnos de cualquier creencia o condicionamiento... pero la gran duda es u00bfde queu0301 manera realmente nos podemos liberar?u2063 u2063 Todos hemos juzgado a nuestros padres en alguu0301n momento.u2063 Es normal criticar lo que no nos cuadra, sin embargo, la idea no es quedarnos atorados en el juicio sino rascarle tantito mau0301s. u2063 u2063 Por ejemplo, yo juzgaba muchas actitudes que mi mamau0301 tuvo cuando yo era ninu0303a y cuando tuve a mi hija me empezaron a caer una tonelada de veintes sobre lo que mi mamau0301 realmente sintiou0301. Tambieu0301n, comenceu0301 a repetir eso que tanto rechazaba y juzgaba. Por ello, entendiu0301 que hay que resolver eso que tanto juzgamos y rechazamos o vamos a tender a repetirlo sin darnos cuenta. u2063 u2063 En mi nuevo episodio de @lamagiadelcaos decidiu0301 invitar (por 2da ocasiou0301n) a la psicoterapeuta corporal, especialista en intervenciou0301n en crisis, traumatou0301loga de campo y terapeuta sisteu0301mica familiar, Marisa Artigas y platicamos de temas como:u2063 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2063u2063u2063 u2022 el perdou0301n a los padres vs. la aceptaciou0301n de las circunstancias imperfectas en que crecimosu2063u2063u2063 u2022 el modelo de madre sufridora - devota - que se niega a siu0301 misma que estamos condenadas a repetiru2063 u2022 el danu0303o que provocan los secretos familiaresu2063u2063u2063 u2022 la tendencia a repetir todo aquello que rechazamosu2063u2063u2063 u2022 la importancia de soltar los juicios u2063u2063u2063 u2022 y la manera en que podemos impactar de manera positiva en nuestro sistema familiar si decidimos movernos del sufrimiento y del papel de viu0301ctima hacia un lugar mucho mau0301s sano y auteu0301ntico. u2063u2063u2063 u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2063u2063u2063 u00a1Escuu0301chalo en Youtube, Spotify o iTunes con el titulo u201cLo que rechazas te persigueu201d.u2063 Tal vez te puedas identificar.u2063 u2063 #lamagiadelcaos #lamagiadelcaospodcast