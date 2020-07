"Lo que viene serán aún mejor": Jimena Sánchez relata lo mucho que extraña ir a Nueva York

View this post on Instagram

Me encontreu0301 esta foto que nunca la publiqueu0301, en NY en un momento de esos mau0301gicos que te regala Dios. Y ya me dijo que los que vienen serau0301n auu0301n mejor. #recieveyourblessings ud83dude4cud83cudffe #Love ud83dudcf7 @soysandmarquez