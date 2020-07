Paulina Rubio gana una batalla más a 'Colate': Su hijo no viajará a España

Florida, Estados Unidos.- La cantante Paulina Rubio ganó una nueva batalla a su expareja Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera, luego de que un juez de la Corte de Miami dio la razón a ‘La Chica Dorada’ e impidió que su hijo Andrea Nicolás viajara a España con su padre para ver al resto de su familia.

Fue Paulina Rubio quien solicitó la realización de una audiencia virtual emergente ante el juez Spencer Multack, porque su expareja solicitó permiso para viajar a España con su hijo de nueve años, sin contemplar la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo.

La artista mexicana, preocupada por la presencia del coronavirus, llamó a las autoridades norteamericanas para pedir que no se autorizara este viaje, lo que fue apoyado por la guardiana legal del menor y el juez de Miami.

El niño está muy interesado en ir a España, tienen familia allá y claro que sería un viaje muy bueno para él en cualquier otra circunstancia, pero debido a la pandemia, mi preocupación es que si el niño viaja a España podría estar en riesgo de contraer el virus durante el viaje que es muy largo y ya no podría regresar”, dijo Amber Glasper, la guardiana del niño, durante la audiencia a la que Ventaneando tuvo acceso.

La defensa por parte de Paulina Rubio alegó que el viaje podría posponerse, que no debería haber problema en reagendar, por lo que los abogados de ‘Colate’ señalaron que no el Covid-19 ya no es un problema en España, que el niño podría viajar, pues la cantante ya tiene todo el itinerario.

Pero a pesar de los argumentos presentados por el defensor de “Colate”, el juez Spencer Multack decidió hacer caso a las recomendaciones de la guardiana legal del niño de nueve años, Amber Glasper, y apoyar la idea de Paulina Rubio de no realizar el viaje.

Con información de Infobae