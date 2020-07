Will Smith revela que sufrió racismo y abuso policial de joven: "Me insultaban por mi color de piel"

Estados Unidos.- El país norteamericano se ha caracterizado por ser racista y considerar casi normal el abuso policíaco ya que significa que la autoridad es buena en su trabajo, por ello, el actor de 51 años Will Smith compartió lo que tuvo que sufrir en carne propia cuando era joven.

Estados Unidos se vio envuelto en una gran polémica luego de que un hombre afroamericano murieran en manos de la policía, lo cual generó un levantamiento por parte la sociedad, así como figuras públicas utilizaron su influencia en la comunidad para mostrar su apoyo y generar conciencia; Will Smith, compartió en el podcast On One With Angela Rye, que era constantemente detenido por la policía en Filadelfia e incluso, lo insultaban por su color de piel.

En esa época la ciudad de Filadelfia era gobernada por el alcalde Rizzo, quien pasó de ser jefe de policía a convertirse en mandatario, por lo cual, el protagonista de Bad Boys, asegura que entiende y sabe perfectamente lo que es estar en esas circunstancias, así mismo, dijo que se siente satisfecho de que muchas personas se hayan unido para enfrentar el racismo.

Fuente: ¡Hola!