Aida Cuevas responde a burlas e "imprudencia" de su hermano: "La ropa sucia se lava en casa"

Ciudad de México.- Aida Cuevas publicó un comunicado en sus redes sociales luego de la polémica que se desencadenó por los comentarios y acusaciones de su hermano Carlos Cuevas, mensaje en el que reiteró su postura de defender la intimidad de su familia y de su derecho a alzar la voz cuando es blanco de ataques.

La cantante inició su pronunciamiento hablando de cómo a lo largo de 45 años ha logrado llevar una carrera artística "impecable en todos los aspectos", tiempo en el que siempre se ha caracterizado por tratar a los demás con el mismo respeto que ella espera recibir.

Aunque nunca se refirió de forma directa a Carlos, la intérprete habló sobre cómo ella sí ha podido ser prudente y diferenciar entre lo público y lo privado, esto pese a que las personas siempre quieran conocer sobre aspectos íntimos de su vida.

Entiendo que al formar parte de este medio siempre existirán temas que otros gusten de enterarse, pero bien dice el dicho que, 'la ropa sucia se lava en casa', es por eso que siempre me he caracterizado por mi prudencia y moderación, lamentablemente hay personas que carecen de estas cualidades y no saben diferenciar lo privado de lo público", continúa el mensaje.

La artista señaló que, pese que ha pedido que se respete su vida privada en numerosas ocasiones, siempre ha tenido una respuesta negativa.

He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales, aunque pudieran parecer radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques con los que he vivido, abuso físico al que sobreviví y denostaciones verbales desde mi primer matrimonio, es que me di licencia para nunca más volver a permitirlo, no para mí, no para mi familia. Es mi derecho el levantar la voz y exigir un alto total a todo esto; y no porque digan que soy mujer", expuso.