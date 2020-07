Andrés García: Sin trabajo y en la ruina, el galán de Televisa se enfrenta a otra tragedia

Ciudad de México.- Andrés García se enfrenta a nueva polémica en su vida, pues ha sido revelado que se encuentra en proceso de divorcio con Margarita, la mujer acapulqueña con la que llevaba aproximadamente 20 años de relación sentimental.

A pesar de que el romance entre el reconocido galán de telenovelas de Televisa y la oriunda de Acapulco ha sido de altas y bajas en todos esos años, de acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante esta vez es de forma terminante.

Lee también: Tras casi 20 años en Televisa, querido exconductor de 'Hoy' reaparece ¿en TV Azteca?

Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ya no viven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio", reveló el periodista.