Bárbara Islas se pone sus leggings más ajustados y derrite todo Instagram: "Estás que ardes"

@japonezaretreat aparte de regalarte un espacio de contemplaciou0301n y arquitectura contemporau0301nea estau0301 disenu0303ado para promover el trabajo y ser un ancla social para la comunidad de Zumpango Tlaxcala ,uno de los municipios mau0301s pobres de Meu0301xico ,Shinrin-Yoku un banu0303o de bosque ,de naturaleza para subir tu sistema inmune y buscar sanidad mental,espiritual y fiu0301sica. ud83dude4fud83cudffbud83cudf31 #bikini @mardeluzmex #coverup @mardeluzmex