Bebé en la música: Sia sorprende al anunciar que a sus 44 años es ¡abuela!

Estados Unidos.- La talentosa cantante, Sia Kate Isobelle Furler, reconocida solo como Sia, ha sus 44 años de edad ha dado la noticia de que se convirtió en abuela, pues uno de los adolescentes que adoptó en 2019 entró al mundo de la paternidad.

Como se sabe hace un año la interprete de Elastic Heart anunció que al enterarse que dos jóvenes serían dejados a su suerte pues en el sistema de adopción cuando alguien cumple 18 años ya no pueden encargarse de ellos, por lo que decidió acogerlos y hacerse cargos de ellos.

A día de hoy me siento un poco desencantada tras investigar cómo funciona el sistema de adopciones, tanto como lo he hecho en los últimos tiempos. Nos ha fallado. Y no hablo desde mi experiencia, sino desde la de mis hijos. Han pasado por 18 hogares diferentes en sus 18 años de vida. Ha sido una montaña rusa: ellos me decían una cosa, y yo descubría otra... Pero estoy siendo como un ninja, y he establecido unos límites muy claros", dijo Sia hace un año.