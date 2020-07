Claudia Lizaldi luce su increíble figura en traje de baño floreado: "Chiquita"

View this post on Instagram

Yo naciu0301 en la CDMX, en esta selva de concreto, aquu00ed he ido cumpliendo mis suenu0303os, a los 10 anu0303os conseguiu0301 mi primer trabajo y desde ese momento jamau0301s deje de crearme oportunidades, de construir suenu0303os y verlos materializarse, he hecho demasiadas cosas en esta, hoy, locura de ciudad, la conozco de esquina a esquina, desde aquu00ed he volado a tantas otras ciudades en este mundo hermoso, aquu00ed fui madre, aquu00ed he chocado y me he partido la cabeza, el corazou0301n y la madre demasiadas veces y todas y cada una me he levantado mau0301s fuerte; habiu0301a logrado dejarla en 2018, ya separada me fui a Tulum a vivir, despueu0301s de mi divorcio me regrese en 2019 pero sabiu0301a que seriu0301a por muy poco tiempo, sabiu0301a que solo necesitaba respirar un poco mau0301s de este aire ya tan enfermo para volver a volar, nunca dejareu0301 de visitarla, demasiados amores miu0301os viven en la loca, enferma, deliciosa y apasionada CDMX, pero mi ciclo terminou0301 en mi ciudad, con sentimientos encontrados la vuelvo a dejar, la dejo principalmente por mis hijos, pero tambieu0301n por mi cordura, hoy somos una familia nueva, Iam, Elah, Maria, Oriana, Fortuna, Durga y yo volvemos a la selva maya, nos ganou0301 el corazou0301n y nos lo alimentou0301 tanto, empezamos una historia nueva en algunos diu0301as y esto emociona cada ceu0301lula de mi ser, a seguir creyendo y creando, ni uno solo de mis trabajos los dejareu0301 de hacer, creo que ya quedou0301 claro que todos podemos funcionar de forma remota y sino cambiar de fuente de ingresos porque todo puede pasar, lecciones del coronavirus, mi vida ya funcionaba muy parecido a lo que todos en este planeta vivimos hoy, y si tuu0301 que has leiu0301do esto crees que tu alma te estau0301 gritando que te muevas de donde estas ahora y tienes miedo solo puedo decirte una cosa, la vida se acaba mau0301s rau0301pido de lo que creemos, queu0301 estau0301s esperando para vivir lo que realmente anhelas... u00a1Abriendo las alas que ni el cielo es el liu0301mite! Gracias @tikitikitulum por ser mi casa en este tiempo y hacerme sentir tan consentida, Meu0301xico es el mejor lugar para esto en cada rincou0301n, sin duda...