Colosales curvas de Jailyne Ojeda devoran su bikini en sesión fotográfica

Phoenix, EU.- La aclamada modelo de origen mexicano, Jailyne Ojeda, no tiene reparo alguno al momento de actualizar sus redes sociales con imágenes que ponen de nervios a sus millones de fanáticos.

Y es que la ‘influencer’ compartió una fotografía en la que se deja ver de espalda durante una sesión fotográfica en la playa donde salta a la vista su increíble cuerpo natural con un bikini tipo ‘animal print’.

Lee también: Adiós TV Azteca: Chef Benito cambia 'MasterChef' por este programa y no lo perdonan

Haz esa llamada telefónica. Envía ese texto. Perdona a esa persona. Diles que los amas. O que los has extrañado. Deja ir ese rencor. Mostrar más amabilidad. No des nada de eso por sentado... porque mañana ya no estará”, escribió la famosa.

CLIC PARA VER LA FOTO

Por otro lado, Jailyne de 22 años se mostró muy coqueta mediante sus historias de Instagram donde se le aprecia sentada a la orilla de la piscina mientras usa un minúsculo bañador de color negro.

Te podría interesar: Vanessa Claudio aprovecha el calor para posar con tentador traje de baño amarillo

Fuente: Instagram @jailyneojeda