¿Cuál pena? Ingrid Brans 'La Reata' se vuelve a quitar la ropa en Instagram

Ciudad de México.- La irreverente Ingrid Brans, también conocida como ‘La Reata’ por su participación en el programa El Mañanero de Brozo, sabe muy bien cómo poner a todas las redes sociales a hablar de ella.

Y es que la conductora y modelo argentina compartió una serie de fotografías mediante su cuenta de Instagram en las cuales se le ve de lo más relajada posando completamente al natural, sin una sola prenda encima.

Es mío el poder de saber que puedo malear lo que quiera para mi propio crecimiento ante aquel que se siente pequeño cuando me ve y me señala. Nací mujer, única y poderosa... no existe ni a nacido hombre que pueda contra eso”, escribió la famosa.