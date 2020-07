Entre lágrimas, exconductora de TV Azteca habla de la enfermedad de su hijo: "Se me acabó el mundo"

Ciudad de México.- Una de las exconductoras de Venga la Alegría conmovió a sus seguidores cuando habló sobre la enfermedad que padece su bebé.

Verónica Alejandra estuvo durante cuatro años en el matutino y hace un año, mediante su canal de YouTube habló sobre lo difícil que ha sido tener a un hijo con una condición especial.

Hace un año, la presentadora reveló que ha sido una etapa dura porque los médicos no le daban ni un año de vida pero su bebé continúa luchando.

Lo que padece el menor se debe a un mal genético que surgió al combinarse sus genes con los de su esposo, Juan: “Los doctores especialistas en genética nos dijeron que las probabilidades son 1 entre millones pero me tocó a mí. Salí del doctor y corrí a la esquina y caí al piso para llorar. Una doctora me siguió, me abrazó y se puso a llorar conmigo en el piso”.

Se me acabó el mundo, siempre me había preparado para muchas cosas en la vida, siempre había creído que era una mujer fuerte y valiente, pero para eso no tenía una respuesta. Me decían que las terapias no servirían, pero ahora sé que con la mirada tenemos una conexión, sus bracitos se juntan, cosa que me decían que no pasaría. En fin, él todos los días lucha y no lo dejaré”.