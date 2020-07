Érika Buenfil le manda recadito a Angélica Rivera ante su 'pleito' por protagónico en Televisa

Ciudad de México.- La querida actriz y estrella de TikTok, Érika Buenfil, por fin rompió el silencio y mostró su postura respecto al supuesto pleito que mantendría con Angélica Rivera debido a que estarían pelando por un protagónico en Televisa.

Como se recuerda, hace un par de semanas salió a la luz que las actrices estaban disputándose el protagónico del remake de la telenovela La Madrastra, éxito televisivo que en 2005 encabezó Victoria Ruffo, sin embargo, Érika ya negó esta situación.

Yo no estoy en pleito… está de moda que las redes lancen encuestas, pero no tiene nada qué ver con que yo esté en pleito con alguien, o sea ni de quién gana”, explicó Erika en entrevista para el programa Hoy .

Acto seguido, Buenfil subrayó que no desea mantener algún tipo de enfrentamiento con sus colegas, y aseguró que ese rumor fue tomado de las redes sociales.

Quien decida, si es que se hace, lo decidirá quién sea. Pero yo no estoy en pleito con nadie, yo no sé de Angélica… cada quién su camino, cada quién su vida… yo no estoy en pleito con nadie”, destacó.