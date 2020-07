¡Escándalo! Amiga cercana de Jenni Rivera sospecha que nueva canción es falsa

Los Ángeles, EU.- Con motivo de la celebración del cumpleaños número 51 de Jenni Rivera, la familia de la reconocida y talentosa cantante lanzó un tema inédito titulado Quisieran tener mi lugar en plataformas digitales.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues quien fuera su cercana amiga, Laura Lucio, reveló en una entrevista que duda de la autenticidad de la voz del reciente tema.

Cuando yo escuché esa canción, algo no me agradó, yo estuve en el estudio con Jenni, yo sé su voz, yo sé su timbre, yo sé todo de Jenni, entonces es muy difícil que a mí me vengan a decir que este álbum es de Jenni”,