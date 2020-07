Exactriz de Televisa recuerda cuando la incriminaron en el asesinato de Paco Stanley

Ciudad de México.- En una emisión del programa Netas Divinas, la actriz mexicana, Paola Durante, recordó el proceso que vivió cuando estuvo en la cárcel y las enseñanzas que le dejó vivir esta parte de su vida.

Me enseñaron que no debía de caerme porque llegué y me dijeron 'no mijita, te paras y levantas tu colchón como todas'. Eso me enseño mucho porque a veces vemos debajo del hombro a la gente", indicó la artista.