"Hay muchas incongruencias": Jorge Ortiz de Pinedo teme por la reapertura del teatro

Ciudad de México.- Tres meses han pasado ya desde que los teatros tuvieron que cerrar debido a la contingencia por Covid-19, ante esto, el actor, Jorge Ortiz de Pinedo comentó que considera que la reapertura llegue hasta el año próximo, en 2021.

Esto, debido a que no cree posible realizar la apertura de dichos establecimientos para una capacidad de 25 por ciento de capacidad, pues para los productores independientes no sería nada rentable.

El teatro está totalmente parado en México y el mundo, pero aquí hay muchas incongruencias sobre los reglamentos, porque va lleno un autobús o el metro, pero piden que el teatro no abra sus puertas. Viene una etapa muy fuerte y no nos queda de otra más que aprender a vivir con la pandemia", dijo el artista.

Por otra parte, Morris Gilbert opina completamente lo contrario, quien espera que el teatro reabra nuevamente en el mes de octubre. Pinedo ve poco factible esto, luego de ver la gran cantidad de muertes que se han registrado por coronavirus.

Entre otras cosas, el actor y productor de Una familia de diez, señaló que nuevamente regresará a la televisión para una quinta temporada del exitoso show de comedia, las grabaciones iniciaran e l siguiente 6 de julio en los sets de Televisa.

Me da mucha tristeza ver que aún hay gente que piensa que esto no es verdad, cuando llevamos más de 25 mil muertos, esto es porque hay mala información y eso provoca que las personas se relajen en frente de la pandemia y eso es grave. Y lo único que podemos hacer es cuidarnos, yo me voy a cuidar mucho para ir a Televisa", señaló Jorge.