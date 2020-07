"Hipócrita": Marjorie de Sousa reacciona a ataques por pleito con Julián Gil y la hacen pedazos

View this post on Instagram

Te dedico el u2600ufe0f#hermosodu00eda #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #detumanoseu00f1or #photo @danielalonsofoto ud83dudc57 @enricobompani #makeupandhairstyle @elcamerinosaloon estu00e1 sonrisa tambiu00e9n te la dedico a ti. ud83dude01ud83eudd70u2764ufe0fu2764ufe0f