¿'Hoy' o 'VLA'? Querido conductor anuncia su salida de matutino tras devastadora noticia

Ciudad de México.- Roberto Carlo, conductor del matutino Sale el Sol, confirmó que luego de presentar algunos malestares decidió hacerse la prueba de Covid-19, la cual dio positivo, por lo que no estará por un tiempo en el programa.

De acuerdo a su relato, comenzó a sentir el cuerpo cortado, dolor de cabeza y diarrea durante la transmisión del matutino de Imagen TV, por lo que decidió acudir al servicio médico del programa para una revisión preliminar.

Al concluir la emisión, Roberto se dirigió al hospital para esclarecer su actual estado de salud.

Mi prueba salió positiva. Solo toca seguir el protocolo de aislamiento, tengo fe quiero tener certeza que todo estará bien. Toca cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Yo me he cuidado y miren, me tocó", manifestó.