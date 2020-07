Integrante de OV7 confiesa que contrajo covid-19 junto a toda su familia

Ciudad de México.- Actualmente se ha vivido en México un incremento en los contagios por Covid-19, pues muchas personas han sido reportadas con la infección y las celebridades no han estado exentas de los padecimientos, pues recientemente, la cantante Érika Zaba reveló tener los padecimientos.

A través de una entrevista exclusiva para Ventaneando, la artista confesó que no solo es ella quien contrajo coronavirus, sino que también toda su casa, incluyendo a la 'nana' (quien cuida de su bebé).

Lee también: Tras casi 20 años en Televisa, querido exconductor de 'Hoy' reaparece ¿en TV Azteca?

La integrante de OV7 señaló que se sorprendió, debido a que al principio sufrió de síntomas muy ajenos al Covid-19, pues llegó a pensar que lo que tenía no era más que solo un caso de resfriado común.

Te podría interesar: Tras dar trágica noticia, Fernando del Solar anuncia nuevo proyecto de vida

Para coronavirus, los síntomas decían, presión en el pecho, temperatura y tos seca, yo tenía como muy claro eso, pues yo no tuve ninguna de las tres. Yo tuve estornudos, como gripa común, Francisco me dijo: ‘Estamos estornudando no es’, señaló.