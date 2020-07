La actriz mexicana Danna Paola, es la nueva sensación en redes: "Eres perfecta"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Danna Paola, quien interpreta a ´Lu´en la serie Élite de Netflix, se ha ganado el cariño y el respeto de los mexicanos, así como el reconocimiento internacional pues es la nueva portada para la revista GQ México.

Te puede interesar: Adiós TV Azteca: Chef Benito cambia 'MasterChef' por este programa y no lo perdonan

Danna compartió abiertamente sobre el machismo que ha sufrido a lo largo de su carrera artística, incluso consideró dejar la actuación, el mundo de la música y todo el giro artístico pues a sus cortos 14 años no comprendía porque sucedían ciertas cosas. Con el tiempo aprendió y forjó su carácter y decidió que no volverá a quedarse callada.

Me resultaba difícil entender el universo donde yo estaba desarrollando mi vida, perdiéndome cosas, sacrificando el colegio, no tener una graduación, no ir a cumpleaños”, sentencia Danna con claridad.