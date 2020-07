'La Bebeshita' paraliza las redes al revelar que tiene una hija: "Quiero darle un hermanito"

Ciudad de México.- Daniela Alexis o mejor conocida como 'La Bebeshita', es una chica que logró saltar a la fama luego de su participación en el programa de Enamorándonos.

La ahora conductora del show de TV Azteca, realizó una entrevista para la revista TV Notas, donde habló de su hija, su peculiar mascota, una cerdita vietnamita a la que llamó albondiguita.

En dicho dialogo, la polémica chica de la televisión contó que su animal de compañía es como una hija para ella y le apoda como 'puerhija'.

Además, señaló que, para poder mantener bien a albondiguita, tiene que darle muy buen alimento y algunas vitaminas, cosa que ha hecho a la perfección hasta ahora, pues afirma que nunca se la a enfermado.

Acaba de cumplir 1 año y está enorme; nunca me imaginé que creciera tanto. El veterinario me dice que ya no va a crecer más, pero lo dudo, y no me importa, amo a mi puerhija".