La 'Capitana Marvel' abre su canal de Youtube ¡y sus fans enloquecen!

Estados Unidos.- La actriz americana de 30 años Brie Larson, quien interpreta a la 'Capitana Marvel' en el Universo Marvel, compartió a través de sus redes sociales que decidió abrir su propio canal de Youtube.

La actriz compartió en su primer video el motivo de abrir su propio canal, y es que ella considera que Youtube es la plataforma perfecta para hablar y discutir sobre temas importantes, asegura que ha aprendido desde como utilizar una impresora hasta como ser una importante activista. Ella espera poder divertirse así como entablar profundas conversaciones con sus seguidores, comenta que su primer video es para calentar motores.

Brie tuvo difíciles años al iniciar su carrera, pues simplemente no corría con tan buena suerte, comenzó realizando sketches en el programa The Tonight Show with Jay Leno. Actuó a lado de grandes actores como Channing Tatum, Jonah Hilla y Samuel L. Jackson, pero en el año 2019 se confirmó que le daría vida a la 'Capitana Marvel' logrando consolidarse como actriz en Hollywood.

Fuente: Youtube @Brielarson