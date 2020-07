La cineasta Erica Salinas nos habla de su nuevo cortometraje 'Para:Sarah'

Hermosillo, Sonora.-Originaria de La Paz, Baja California Sur, con 19 años de residencia en Sonora,Erica Salinas se decidió a narrar su propia historia en el primer cortometraje que ella filma como directora y guionista. Para: Sarah, es un fuerte testimonio de la existencia de las llamadas 'terapias de conversión' que son utilizadas por grupos religiosos y supuestos terapeutas para ‘corregir’ a las personas que tienen atracción sexoafectiva con otras de su mismo sexo.

La cineasta es fundadora de Sociedad Activa, organización que promueve los derechos humanos y la justicia social a través del arte y la educación. Desde el 2005 han producido casi 400 funciones con diversas obras, tanto en México como en Estados Unidos. Además de que fueron ganadores de la Muestra Estatal de Teatro en Sonora, en el año 2017.

En entrevista con TRIBUNA, Erica Salinas habla sobre este filme que trata de despertar conciencias y presentó en redes sociales durante el marco del Día del Orgullo LGBTQ+.

Erica Salinas es comunicóloga egresada de la Universidad del Noroeste, con maestría en Consultoría Interna y Externa por el Instituto Empresa Inteligente. Aunque ya había participado en cine documental como productora, esta vez filmó su primer cortometraje como directora y guionista. Cuenta que tomó un taller de teatro cabaret con Ana Francis Mor de 'Las Reinas Chulas', en donde las invitó a escribir su propia historia: "¿Cómo son las historias de mujeres que aman a otras mujeres?", les preguntó la actriz a las asistentes.

Erica empezó a escribir el guión en el Festival Internacional de Cine en el Desierto de Sonora y el proyecto se desarrolló durante cuatro años. Lo sacó adelante con sus propios ahorros y con el trabajo probono de varias productoras sonorenses y artistas que se sumaron, ya que es difícil encontrar recursos para filmar este tipo de historias.

El cortometraje se filmó en Sonora y trata sobre la historia basada en hechos reales, de dos mujeres: Ana y Sarah. Ellas se conocen en un grupo religioso y se dan cuenta que el "'amor al prójimo' sí tiene límites". Ana empieza su camino por lo que se conoce como 'Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género' (Ecosig), métodos que son utilizados en muchos países, sobre todo por grupos religiosos, también conocidos como 'terapias de conversión'.

Con esto las religiones tratan de cambiar a las personas que sienten atracción sexoafectiva a personas de su mismo sexo o se asumen LGBTQ+. Las 'técnicas' van desde electroshocks, violaciones tumultuarias 'correctivas' y otras formas de violencia.

Las actrices Meme García y Drea Angulo protagonizan este filme, ambas tienen licenciatura en Artes Escénicas

Erica Salinas espera que el "amor se viva con asombro y sin dolor"

Veo para atrás: ¿Cómo podía yo creer que Dios me podría castigar por ser quien soy? Ahora me doy cuenta que no es así y me siento empoderada"