¿Malagradecido? Conductor de 'VLA' estalla contra TV Azteca: "No me pagan lo suficiente"

Ciudad de México.- Este jueves 2 de julio, en la sección de Margarita la de recursos humanos, en Venga la Alegría, el presentador Carlos Alberto Pérez Ibarra, 'El Capi', causó la risa de los televidentes, luego de mostrarse con William Valdés.

En dicho momento, 'El Capi', interpretando el papel de 'Margarita', leyó una supuesta queja en contra del conductor, donde lo señalaron como alguien que paga para poder sobresalir en el show matutino.

Lee también: Adiós TV Azteca: Chef Benito cambia 'MasterChef' por este programa y no lo perdonan

Te podría interesar: ¿Cuál pena? Ingrid Brans 'La Reata' se vuelve a quitar la ropa en Instagram

Ante los cuestionamientos, el presentador cubano señaló que no le alcanza el dinero con lo que le pagan en TV Azteca, por lo que no podría pagarle a la gente para que le echen piropos y halagos.

¿Por qué crees que a los invitados les causas esa efervescencia ahí cuando llegan?", preguntó 'El Capi'. "Ni idea porque yo no les pago, no me alcanza".